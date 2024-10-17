Назад 17.10.24, 13:15 Дилемма реформистов: старый слабый или новый сильный союзник Правящую коалицию раздирают внутренние противоречия. Обсуждение госбюджета, которым недовольны все, подливает масла в огонь. Но Партия реформ может заморозить конфликт, ведь место лидера в новой коалиции ей отнюдь не гарантировано.

Эльконд Либман Foto: Лийз Трейманн

Госбюджетом 2025 года недовольны очень многие: он предусматривает урезание расходов практически во всех сферах, кроме оборонной, и рост, а, скорее, сохранение, доходов в основном за счет повышения налогов. Так что спешившим на первое чтение законопроекта депутатам Рийгикогу в среду, 16 октября, пришлось идти мимо протестующих на Тоомпеа работников культуры. На сферу культуры, как отметил глава Союза театров Герт Раудсепп, приходится более 10% бюджетных сокращений – при том, что доля этой сферы в общем объеме госбюджета не достигает и 2%.

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