Назад 10.10.24, 06:00 Все отобрать и объединить: как в Эстонии появились «гиганты советской индустрии»? Гиганты советской индустрии – популярный в Эстонии ностальгический штамп и пропагандистский сюжет. Но знаковые бренды эпохи ЭССР на деле созданы на базе частных предприятий эстонского времени, отобранных у законных хозяев.

Уже в первых списках как подлежащие национализации перечислялись предприятия, считавшиеся позднее главными брендами Советской Эстонии – заводы Крулля и «Вольта», Балтийская и Кренгольмская мануфактуры, завод «Ильмарине», фабрика «Стандарт» и другие. Foto: Алена Ценно

Еще до формального присоединения Эстонии к Советскому Союзу, 23 июля 1940 года Рийгикогу, к тому времени уже полностью подконтрольный оккупационным властям, издал декларацию о национализации всей крупной промышленности и банков страны.

Она гласила: «Банки и крупные промышленные предприятия служили в руках эстонских капиталистов и крупных земельных собственников средством эксплуатации трудящегося населения. За счет труда рабочих, крестьян, ремесленников и трудовой интеллигенции наживалась и обогащалась кучка паразитов и спекулянтов. Народные богатства шли в карманы фабрикантов, заводчиков и банкиров. Обнищание трудящихся, безработица и связанные с нею необеспеченность и неуверенность в завтрашнем дне являлись постоянным уделом рабочих Эстонии... Отныне все банки с их ценностями, все крупные промышленные предприятия, рудники и транспортные предприятия объявляются всенародным достоянием, то есть государственной собственностью. Отныне трудящиеся Эстонии получают в свои руки могучее средство своего экономического освобождения – банки и крупную промышленность».

Уже четыре дня спустя официальная газета эстонской компартии «Трудовой путь» отчиталась о первых успехах национализации. У хозяев решено было отобрать 103 частных банка и 491 предприятие, большинство из них к тому времени уже взяли под контроль назначенные сверху комиссары. Самое большое число национализированных предприятий находилось в Таллинне – 246, в Тарту – 63, в Тартумаа – 10, на Сааремаа – 29, в Ида- и Ляэне-Вирумаа – 26, в Валгамаа – 17, в Вильяндимаа – 17, в Вырумаа – 13, в Пярнумаа – 37, в Харьюмаа – 26 и в Ляэнемаа – 3. Еще 4 завода отобрали у собственников в уезде Петсеримаа, ныне в состав Эстонии не входящем. Некоторым бывшим собственникам позволили в первое время остаться на предприятиях в качестве служащих или управляющих.

Уже в первых списках как подлежащие национализации перечислялись предприятия, считавшиеся позднее главными брендами Советской Эстонии – заводы Крулля и «Вольта», Балтийская и Кренгольмская мануфактуры, завод «Ильмарине», фабрика «Стандарт» и другие.

Хлеб первого дня

Едва ли современные таллиннцы вспомнят «Зернокомбинат имени Кингисеппа», зато всем знакомо название квартала Ротерманни. Foto: Алена Ценно

Из 1940 года переместимся на время в 1944-й. По данным советских властей, первым таллиннским предприятием, перезапущенным после окончания немецкой оккупации, стал Зерновой комбинат имени Кингисеппа.

Это предприятие заработало 22 сентября 1944 года, в тот же день, когда войска СССР вошли в город. Такая оперативность неудивительна – это было крупнейшее уцелевшее в городе предприятие по производству хлеба, муки, хранению и переработке зерна. Едва ли современные таллиннцы вспомнят «Зернокомбинат имени Кингисеппа», зато всем знакомо название квартала Ротерманни. Меж тем, именно отобранной у прежних хозяев бизнес-империей Ротерманнов и был тот самый первый вновь запущенный в городе завод.

Торговый дом «Кристиан Ротерманн», существовавший в Таллинне с 1828 года и управлявшийся в разные годы четырьмя поколениями семьи Ротерманнов, в разные эпохи занимался деревообрабатывающим бизнесом, строительством сельскохозяйственных машин, изготовлением и продажей спирта. Но больше всего фирма прославилась как ведущий игрок рынка зерноторговли, а также как фактический организатор первого в Эстонии промышленного парка между современным бульваром Мере, Нарвским шоссе, улицами Хобуяама и Ахтри. Еще в 1912 году фирма Ротерманнов запустила на Хобуяама, 1 первый в Российской империи механический хлебозавод. На тот момент таких предприятий не было даже в Петербурге – столица отстала от Эстонии на два года, запустив первые автоматизированные пекарни уже во время Первой Мировой.

Комбинат Ротерманнов серьезно пострадал от разрыва экономических связей с Россией после 1917 года – его бизнес-план был сверстан в расчете на сибирское зерно, производство которого резко выросло после столыпинских аграрных реформ. Но быстрая реструктуризация и переориентация на местное сырье вместе с передовым оборудованием спасли завод. Акционеры предприятия успешно провели его через финансовые кризисы 1920-1930-х и даже удержали на плаву после пожара 1935 года, уничтожившего все запасы зерна на производстве. Только национализация поставила крест на более чем вековой истории торгового дома.

«Положение рабочих фабрики “Ротерманни” во времена господства плутократии ничем не отличалось от жизни сотен тысяч рабочих капиталистических стран. Они были бесправными людьми, им приходилось работать за нищенскую заработную плату, голодать и бедствовать, в то время, как их хозяева обогащались. И не удивительно, если труд в таких условиях становился бременем и вызывал отвращение», — утверждала газета «Советская Эстония».

Сегодня одним из наследников хлебокомбината Ротерманнов называет себя пекарное предприятие Leibur AS.

Советский против воли советов

Едва ли кто-то из таллиннских старожилов не слыхал про машиностроительный завод «Ильмарине». В 1950 году в советских газетах его уважительно величали «передовым предприятием республики», не упоминая, что гигант индустрии добился успеха еще в частных руках, а во Вторую Мировую – уцелел и вовсе вопреки воле большевиков.

Упомянутый выше торговый дом «Кристиан Ротерманн» в первый период Эстонской Республики боролся за лидирующие позиции на зерновом рынке страны со своими партнерами и конкурентами – фирмой J. Puhk & Pojad. Уже в конце XIX века фамилия Пухк была известна в деловом мире Эстляндской и Лифляндской губерний. Торговец зерном и мукой, хозяин мельниц и спичечной фабрики в Вильянди Йохан Яак Пухк был одним из первых предпринимателей-эстонцев, сумевших сколотить миллионное состояние.

У Йохана Яака было восемь детей – шесть сыновей, один из которых умер в детстве, и две дочери, Мария и Эльфрида. Фирма сумела удержаться на плаву в Первую Мировую войну, пережить смерть основателя в 1917-м и крушение Российской империи. Уже во времена республики про отпрысков Йохана Яака стали говорить, что «у пяти братьев в карманах лежит бюджет Эстонии». Имелся в виду их огромный капитал и бизнес-связи, охватывавшие сразу несколько отраслей местной экономики.

Братья Пухк, слева направо: Йоаким, Эвальд, Александр, Вольдемар, Эдуард Пухк, 1930-е. Foto: muis.ee

Йохан Яак Пухк сделал состояние на производстве спичек, торговле мукой и зерном. Его сыновья Йоаким, Эдуард, Вольдемар, Александр и Эвальд сохранили его дело, покупая, перерабатывая и перепродавая продовольствие в Эстонии, Латвии и Финляндии, но со временем значительно расширили бизнес. В 1924 году братья начали приобретать акции акционерного общества «Ильмарине», управлявшего машиностроительным заводом в Таллинне. Названное в честь бога-кузнеца из эстонских и финских легенд, предприятие существовало с середины XIX века и славилось квалифицированными рабочими и инженерами. К 1931 году Пухки выкупили 94% акций предприятия. При этом фирме J. Puhk & Pojad принадлежала только треть «Ильмарине», остальные находились в персональном владении членов семьи.

Под руководством директора Вольдемара Пухка завод стал выпускать железнодорожные рельсы, детали конвейеров, технику для шахт, трактора, дорожную технику и другие металлические изделия, ориентируясь в основном на внутренний рынок. В том числе «Ильмарине» функционировал в качестве фабрики для «отверточной сборки» – иностранные заводы поставляли на предприятие все узлы и комплектующие, а местные рабочие монтировали из них готовую технику.

В 1927 году рядом с комплексом зданий «Ильмарине», выстроенным еще при прежнем владельце предприятия Федоре Виганде, по заказу фирмы J. Puhk & Pojad был сооружен новый мукомольный завод «большая мельница Пухков», макаронная фабрика и грандиозный элеватор высотой 45 метров, спроектированный архитектором Ойгеном Хаберманном.

Общий вид завода «Ильмарине» между 1927 и 1941 годами. Foto: ajapaik.ee

С приходом советских войск в Эстонию положение местных капиталистов стало крайне опасным. Все предприятия Пухков были национализированы, в 1940 году сгорел архив фирмы, погибло большинство документов. Трое из братьев – Александр, Эвальд и Йоаким – были арестованы в августе того же года. Репрессий избежал только Эдуард Пухк, в 1934 году переехавший в Финляндию и управлявший тамошней частью семейного бизнеса. Пятый брат – Вольдемар – скончался в 1937 году.

Трех арестованных коммерсантов и их семьи вывезли в Россию, поместив их в лагеря и тюрьмы Кировской области. Александр и Эвальд погибли уже в 1941 году. Руководителя торгового дома Йоакима Пухка расстреляли 14 сентября 1942 года в Кирове.

После окончания Второй Мировой войны в советских газетах фамилию коммерсантов упоминали исключительно в негативном ключе. Вот, например, что писала газета «Советская Эстония» 11 февраля 1946 года: «Фирма “Яак Пухк и сыновья” распоряжалась в Эстонии, как хотела. В ее руках была сила – деньги. Одним из владений братьев Пухк, этих некоронованных королей буржуазной Эстонии, был завод “Ильмарине”. Редко входили рабочие в помещение конторы завода. Обычно это было связано с неприятностями. Например, когда Пухк, имея мало заказов, отпускал часть рабочих “по домам”». Речь в репортаже шла о целиком подконтрольных властям выборах в совет народных депутатов. Автор заметки делал вывод, что рабочие «Ильмарине» поддерживают коммунистов, «чтобы исчезнувшие из нашей жизни братья Пухк никогда больше не вернулись».

На деле же завод, в советское время сделавшийся одним из флагманов машиностроительной отрасли ЭССР, уцелел вопреки указаниям властей. В 1941 году, когда к Таллинну приближались немецкие войска, завод было приказано взорвать. Но, благодаря усилиям сотрудников, часть производства удалось спасти от разрушения. Уничтожен был только знаменитый элеватор-небоскреб и мельница рядом с ним. При этом в статье та же газета «Советская Эстония» за декабрь 1945 года в разрушении завода обвиняет немцев.

Несладкая жизнь

До прихода Красной армии на рынке сладостей здесь доминировали четыре крупных производителя – фабрики «Брандманн и ко’», «Гиновкер», Kawе, а также «Р. Клауссон». Foto: Алена Ценно

Едва ли не самый яркий пример создания «гиганта» путем насильственного объединения частных конкурентов – кондитерская промышленность Эстонии. До прихода Красной армии на рынке сладостей здесь доминировали четыре крупных производителя – фабрики «Брандманн и ко’», «Гиновкер», Kawе, а также «Р. Клауссон». Благодаря ожесточенной конкуренции между лидерами индустрии, а также более мелкими производителями потребители получали разнообразную и ярко упакованную продукцию с запоминающейся рекламой.

После национализации особенно мрачную славу приобрел склад фабрики Kawe на Пярнуском шоссе, 22. Летом 1940 года он был превращен в милицейский изолятор и пересыльную тюрьму на 14 камер. В этом качестве он продолжал функционировать и при немцах, сейчас в память о жертвах репрессий и депортаций на фасаде склада установлена мемориальная доска. Жертвам подвалов Kawe посвящена одноименная песня Мати Нууде – Kawe kelder.

Что же касается самих производств, то для удобства управления советские власти начали серию процедур слияния, завершившуюся к 1 апреля 1948 года созданием государственного кондитерского мегапредприятия Kalev. Кроме четырех былых лидеров рынка в его состав вошли бывшие частные фабрики «О. Штуде», «Эндла», «Ээлис», «Эффект» и другие.

Схожие процессы происходили и в других отраслях. Например, в табачной промышленности бывшая частная фабрика c российскими корнями «Лаферм» была объединена с другим отобранным у владельцев эстонским производителем – Kubana, на их базе был создан государственный табачный гигант Leek.

«В буржуазной Эстонии пищевая промышленность из года в год сокращала производство. Так, фабрика Kalev на полную мощность работала не более четырех месяцев в году. В остальное время ее оборудование было загружено едва на 15-20 процентов. Не более чем на одну треть использовалось табачное производство, на одну четверть крупные пивоваренные заводы “Саку”, “Тарту” и другие», – так объясняла этот процесс газета «Советская Эстония» 25 декабря 1948 года. При этом промышленная статистика и периодика самой Эстонии этих утверждений не подтверждает.

Из-за сложных схем реструктуризации, слияний и поглощений советской эпохи, даже после восстановления независимости наследникам прежних промышленников вернуть фирмы не удалось. Реституции подлежала только недвижимость, но не доли в компаниях, ценные бумаги и бренды.

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