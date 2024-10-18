Делов-то: когда кажется, нереститься надо, круговорот министров в природе

В энергетике — осенняя депрессия, Аувереская станция отказала нам уже даже не два раза, министр внутренних дел ведет крестовый поход против Московского патриархата и предлагает учредить список лояльных Эстонии граждан РФ, пока бизнесмены жалуются на усиление бюрократии. Главные темы недели в студии подкаста «Делов-то» обсуждают журналисты ДВ.
В свежем выпуске у микрофонов Ярослав Тавгень, Алексей Шишкин и главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Аувереская электростанция снова в центре внимания: несмотря на недавнее обслуживание, она снова отказала. Чтобы разобраться в причинах неполадок, начато внутреннее расследование. Что это — осенняя депрессия у важного источника генерации или уже хроническая болезнь всей эстонской энергетики? И как ее лечить?
Задаются вопросами и бизнесмены: как в условиях «бюрократического перфекционизма» властей не потерять вкус к развитию своего дела? Об этом — рассуждает совладелец Admiral Markets, бизнесмен Александр Цихилов.
Соцдемы и партия Eesti 200 предлагают запретить совмещать депутатские полномочия с работой в подведомственных муниципальных учреждениях. Соответствующей практике в Эстонии много лет, что это, конфликт интересов или вынужденная мера? Нужно ли отгонять депутатов от школьных и больничных кормушек?
Глава МВД Лаури Ляэнеметс предложил запретить в Эстонии церкви или приходы, связанные с организациями, которые поддерживают военную агрессию. Иначе говоря, православную церковь Московского патриархата. Правда ли, что каков поп таков и приход? И стоит ли властям лезть в душу населению?
Тот же Ляэнеметс предлагает составить регистр «хороших русских» — список граждан РФ, которых можно допустить к голосованию на муниципальных выборах в Эстонии. Что это — приемлемый компромисс с партнерами по коалиции или простор для манипуляций со списками избирателей?
В этих и других темах разбираемся в свежем выпуске подкаста «Делов-то»!
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