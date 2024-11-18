Назад 18.11.24, 15:17 Стальнухин, Райк и неправильные пчелы Михаил Стальнухин и Катри Райк 18 ноября объявили, что их фракции заключили коалиционное соглашение, и в четверг в Нарве начнет меняться городская власть: Стальнухин станет председателем горсобрания, а Райк, уже в третий раз, займет кресло мэра. Для многих их союз стал крайне неожиданным.

Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев. Foto: Николай Андреев

Помните озарение мультяшного Винни-Пуха, которого ужалила пчела, когда он пытался забрать мед из улья, взлетев к нему на воздушном шарике?

«Пятачок, я думал-думал, я все понял! Оказывается, это неправильные пчелы, совсем неправильные! И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь!»

«А как?» – спросил Пятачок.

«Об этом я еще не подумал…» – ответил Винни-Пух.

Примерно так в 22-м году эстонские политики были ужалены словами Михаила Стальнухина, который назвал членов правительства фашистами после сноса советских памятников. После чего был изгнан из своей партии и из официальной политической жизни страны.

Стальнухин, однако, публично высказал мнение собственных избирателей, причем куда более цензурно, чем избиратели высказывали его в кухонных разговорах. Точно так же обвиняемый в государственной измене Айво Петерсон апеллировал к своим избирателям и говорил то, что они хотели слышать.

Неправильные пчелы существуют – парламентские партии решили это для себя до того, как были ужалены Стальнухиным.

При этом, конечно же, не бывает неправильного меда, поэтому правительственная коалиция повысила долю отбора меда на 2 процентных пункта для всех пчел одинаково.

Но вопрос, по какому принципу отделять неправильных пчел и в чем конкретно ограничить их права, крайне важен для Эстонии. Обсуждалось, наказать только граждан улья-агрессора или серопаспортников тоже? Ввести подписку об отречении от соседней пчелиной королевы? Или цинично признать, что пчелы делятся не по паспорту, а по происхождению, чтобы эффективнее переделывать неправильных пчел в правильных?

И вот на этом фоне Катри Райк, много сделавшая для нормальной, человеческой интеграции Нарвы в Эстонию, вдруг заключает коалиционный договор с Михаилом Стальнухиным. И в одном из интервью Delfi она даже призывает не демонизировать Айво Петерсона, поскольку его политическая позиция, по большому счету, не отличается от позиции центристов и от позиции Стальнухина.

Что же случилось? Да просто часть пчел решили, что их мнение – истина, не подлежащая сомнению, и объявили неправильными пчелами большинство нарвских избирателей. И даже не столь важно, останется право голоса на местных выборах у 40 000 нарвитян или только у 20 000 живущих в городе граждан Эстонии: большинство все равно будет жужжать на кухнях свой неправильный нарратив.

И победить в этом разворошенном улье на выборах можно будет, только если понравиться неправильным пчелам, которых ты уже серьезно разочаровала.

Поэтому самое удивительное и даже безрассудное в решении Катри Райк – вовсе не выбор партнера, а то, что она вообще решила сейчас рваться к власти, а не сидеть в оппозиции и критиковать.

Очевидно, что на муниципальных выборах Михаил Стальнухин будет для нее опасным соперником. И чтобы победить его, имея сейчас его же в кресле председателя горсобрания, за неполный год на посту мэра Катри Райк должна будет сделать для избирателей нечто выдающееся.

Похоже, ее приоритетом станет стоимость отопления. Но следующей осенью, перед выборами нарвитяне уже получат кусачие счета, поскольку новую котельную быстро не построить. И триумфу Катри Райк тут может способствовать только чудесное воскрешение Балтийской электростанции, что все-таки маловероятно, как и любое чудо. А вот еще что-нибудь плохое для нарвитян за год вполне может случиться.

Многоопытный Михаил Стальнухин, со своей стороны, вполне мог «дать порулить» Катри Райк, чтобы она за год мэрства растеряла сторонников.

И тогда следующей осенью неправильные пчелы опять неправильно проголосуют. Это если смотреть в жужжащий улей со стороны, вися на воздушном шарике и изображая тучку. Изнутри улья более-менее очевидно, что все пчелы разные, но все пчелы – правильные.