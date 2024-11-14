Назад 14.11.24, 17:19 За год до выборов в Нарве возможна невозможная коалиция Катри Райк ведет переговоры, благодаря которым, возможно, вернется во власть в Нарве. Среди возможных союзников – Михаил Стальнухин, ее многолетний политический противник. Но создание такой коалиции – это лишь один из возможных вариантов развития событий.

Нарвский колледж Тартуского университета и Нарвская ратуша. Катри Райк сейчас работает в обоих этих зданиях, но надеется в ратуше занять более высокую позицию. Foto: Николай Андреев

Центристы решили идти на муниципальные выборы 2025 года в Нарве партийным списком. Вечером 13 ноября правление Нарвского округа партии проголосовало за создание в городском собрании Центристской фракции. На практике это означает, что правящая фракция Narva, в которой состоял 21 депутат, раскалывается на две части – на центристов и команду исключенного из ЦП Михаила Стальнухина. Причем на данный момент неясно, сколько человек будет в каждой из новых фракций.

Третьей силой в горсобрании остается оппозиционная сейчас фракция Respekt – сторонники Катри Райк.

Всего в Нарвском городском собрании 31 член, и разделение фракции Narva означает, что теперь иметь большинство в горсобрании может только коалиция каких-либо двух из трех этих политических сил.

Буря в стакане или союз противников?

Соцдем Катри Райк рассказала прессе, что ведет переговоры и с центристами, и с Михаилом Стальнухиным. По ее словам, коалиционное соглашение с кем-либо из них может быть подписано во вторник. Лидер центристов Алексей Евграфов также сказал, что переговоры продолжаются и возможны разные коалиции. Михаил Стальнухин выразил в беседе с Äripäev готовность прокомментировать ситуацию во вторник вечером.

Если новая центристская фракция договорится со Стальнухиным, в горсобрании особых перемен может и не случиться – вместо единой правящей фракции Narva те же самые политики будут сотрудничать в рамках двух союзных фракций. В этом случае весь шум вокруг возможного внезапного возвращения Катри Райк во власть окажется бурей в стакане.

Но если противоречия между сторонниками Евграфова и Стальнухина окажутся неразрешимыми, то возвращение Катри Райк во власть будет практически гарантированным – в союзе либо с одним вчерашним политическим противником, либо с другим.

Один из возможных вариантов, которые обсуждают политики, состоит в том, что соцдем Катри Райк (слева на фото) и центристка Ирина Янович (справа) поменяются местами – Райк станет председателем горсобрания, а Янович останется просто депутатом. Foto: Николай Андреев

На прошлом заседании Нарвского городского собрания фракция Respekt инициировала вотум недоверия председателю собрания Ирине Янович – члену Центристской партии. Именно на ее место может сесть кто-то из лидеров новой правящей коалиции.

Голосование по этому вопросу состоится в четверг 21 ноября и, видимо, решение будет принято уже при новом раскладе нарвских политических сил.

Политики не исключают никаких коалиций

Райк подчеркнула, что, несмотря на переговоры, она не разделяет позиций Стальнухина.

«В вопросе войны в Украине я поддерживаю Украину, а в правительстве Эстонской Республики нет нацистов и фашистов», – заявила она в беседе с Äripäev.

Однако она не видит проблемы в этих разногласиях.

В вопросе войны в Украине я поддерживаю Украину, а в правительстве Эстонской Республики нет нацистов и фашистов. Катри Райк

«Действительно, на столе много заявлений, но местная политика не опирается на них», – добавила Райк.

Вопрос о том, может ли союз со Стальнухиным привести к постоянным нападкам из-за его высказываний, поначалу заставил Райк вздохнуть и задуматься. Затем она заметила, что подобные нападки были бы и при сотрудничестве с центристом и нынешним главой фракции Narva Алексеем Евграфовым.

«Мы не будем заниматься мирным договором в войне, и мы не собираемся раздавать оценки правительству республики», – сказала Райк. Она подчеркнула, что у нее и Стальнухина за плечами долгий совместный путь, и хотя их позиции не совпадают по многим вопросам, она видит возможность обсуждать вопросы, важные для нарвитян.

Она также напомнила, что у Стальнухина на следующих выборах наверняка будет значительное количество сторонников, с мнением которых также нужно считаться.

«По крайней мере, себе, а надеюсь, со временем и эстонской общественности я могу объяснить – если это все-таки произойдет – почему это было лучшим решением в данной ситуации», – добавила Райк.

Раскол, на самом-то деле, обусловлен тем, что они не могут больше работать вместе. Денис Ларченко

Зампред фракции Respekt, член партии Eesti 200 Денис Ларченко считает, что нельзя исключать коалиции двух частей расколовшейся правящей фракции между собой, без сторонников Райк, но им трудно будет сотрудничать:

«Их раскол, на самом-то деле, обусловлен тем, что они не могут больше работать вместе», – считает он.

Алексей Евграфов, поясняя ДВ причины распада правящей фракции Narva, сказал, что члены фракции уже определились, кто в каком списке пойдет на выборы, поэтому ЦП нужно было принять решение о создании своей фракции. На собрании 13 ноября центристы решили также, что пойдут на муниципальные выборы в своем партийном списке, а не в каком-либо избирательном союзе.

Я вообще не вижу проблемы в том, чтобы создать какую-либо коалицию, в том числе и со списком Стальнухина. Алексей Евграфов

При этом Евграфов не исключает коалиции с командой Стальнухина. «Я вообще не вижу проблемы в том, чтобы создать какую-либо коалицию, в том числе и со списком Стальнухина», – сказал он.

По словам Алексея Евграфова, сначала центристы начали переговоры с Катри Райк, но это не означает, что союз с ней более предпочтителен. «Если мы не договоримся, мы будем разговаривать с Михаилом», – сказал он.

Денис Ларченко также не видит в возможной коалиции с Михаилом Стальнухиным ничего экстраординарного: «Напомню, что лишь полтора года назад в Нарве была коалиция на троих, где были Eesti 200, центристы и “Список Катри Райк”. На самом деле, ничего неожиданного нет – уже в этом созыве была коалиция с участием нас и Стальнухина».

До выборов меньше года

Перестановки во власти происходят за год до муниципальных выборов, которые, очевидно, будут необычными.

«Избирателю теперь будет проще, потому что уже будет понятно, кто с кем пойдет на выборы, какие будут избирательные списки. Какая-то определенность у людей есть, и они могут смотреть на партии, на избирательные союзы, кто на что может повлиять – и может ли вообще избирательный союз на что-то повлиять?» – считает Алексей Евграфов.

По его мнению, избирательные союзы распадаются чаще, чем партийные списки, и для избирателей надежнее выбирать из партий.

По словам Дениса Ларченко, Eesti 200 сейчас имеет два плана на выборы: либо пойти партийным списком, либо в рамках широкого избирательного союза, в котором будут представители разных партий и политических сил.

Какие-то прогнозы на будущие выборы сейчас можно делать, отталкиваясь разве что от прошлогодних парламентских выборов. Их результаты были таковы, что представитель Koos едва не прошел в парламент, а эстонские политики решили править Конституцию.

Уровень поддержки Катри Райк в Нарве сейчас оценить очень сложно. На прошлых муниципальных выборах она победила, установив исторический рекорд собранных в Нарве голосов на местных выборах – 4512. Она опередила по голосам Михаила Стальнухина более, чем в семь раз. Но это было в другую эпоху – до войны в Украине.

После этого Райк не участвовала в парламентских выборах, а на выборах в Европарламент этим летом набрала в Нарве всего 509 голосов.

Михаил Стальнухин, исключенный из Центристской партии за то, что после сноса советских памятников назвал членов правительства фашистами, на парламентских выборах набрал в Нарве больше всех голосов – 2725 (в Ида-Вирумаа в целом – 4578), но поскольку он выступал независимым кандидатом, этого не хватило, чтобы попасть в Рийгикогу.

На втором месте был Айво Петерсон, который получил в Нарве 1308 голосов (в Ида-Вирумаа в целом – 3968, чего также не хватило для попадания в Рийгикогу).

На третьем месте среди нарвских политиков был Алексей Евграфов – 1228 голосов в Нарве.

Гражданство Эстонии имеют 47% нарвитян. Право голоса в Нарве на муниципальных выборах будут иметь либо около 20 000 человек, либо немногим более 40 000 человек, в зависимости от решения о праве голоса граждан России, Беларуси и лиц без гражданства.

На парламентских выборах голосовало гораздо меньше избирателей, чем на местных, поскольку граждане Эстонии в Нарве составляют только 47%, по данным местного Бюро регистра народонаселения.

Поэтому даже если обладатели серых паспортов и граждане РФ потеряют право голоса к муниципальным выборам 2025 года, более чем вероятно, что Стальнухин и Петерсон окажутся в Нарве среди победителей этих выборов. Если, конечно, Петерсон сможет баллотироваться.