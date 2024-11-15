Назад 15.11.24, 15:43 Новая коалиция в Нарве: Райк снова станет мэром, горсобрание возглавит Стальнухин Катри Райк ценой сотрудничества с Михаилом Стальнухиным, скорее всего, снова станет мэром Нарвы.

Катри Райк. Foto: Liis Treimann

По словам Райк, она не разделяет взглядов Стальнухина на украинскую войну или эстонское правительство, но по сравнению с Яаном Тоотсом и Алексеем Евграфовым союз со Стальнухиным показался ей более стабильным и надежным, передает rus.err.ee.

«Фракция будет формироваться на следующем заседании городского собрания, которое состоится в четверг, 21 ноября. На этом заседании рассмотрят вотум недоверия нынешнему председателю горсобрания (Ирине Янович - ред.). Новым председателем горсобрания станет Стальнухин. В коалиционном соглашении указано, что я являюсь кандидатом на пост мэра. Меня не изберут 21 ноября, эти решения еще потребуют времени», – пояснила Райк.

«В нашем коалиционном соглашении указано, что Нарва будет работать в рамках законов Эстонского государства и сотрудничать с правительством, считая его важным партнером. В Нарвском горсобрании нет ни одного члена партии Koos, но во фракции Стальнухина из 11 человек пятеро являются членами Центристской партии», – добавила она.