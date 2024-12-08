Кылварт: неудачи с госкомпаниями стали закономерностью
Выявленные в последнее время различные проблемы в государственных предприятиях – это не единичные случаи, а закономерность, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт в своем политическом докладе на совете уполномоченных.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann
Стратегически наиболее важным является положение Eesti Energia, поскольку электроэнергия – это базовая необходимость для населения, предприятий и государственной безопасности. Главная обязанность Eesti Energia – обеспечить качественную и доступную электроэнергию, чтобы жители могли справляться с расходами, а предприятия – производить конкурентоспособную продукцию. Однако государство как собственник возложило на Eesti Energia дополнительные обязательства, которые не соответствуют национальным интересам Эстонии.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили разгромный спецотчет в отношении нарушений Eesti Energia, проанализировали, почему Nordica пролетела как фанера над Таллинном, и констатировали: хочешь, чтобы было хорошо – будь банком.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.