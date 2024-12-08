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  • 08.12.24, 15:58

Кылварт: неудачи с госкомпаниями стали закономерностью

Выявленные в последнее время различные проблемы в государственных предприятиях – это не единичные случаи, а закономерность, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт в своем политическом докладе на совете уполномоченных.
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann
Стратегически наиболее важным является положение Eesti Energia, поскольку электроэнергия – это базовая необходимость для населения, предприятий и государственной безопасности. Главная обязанность Eesti Energia – обеспечить качественную и доступную электроэнергию, чтобы жители могли справляться с расходами, а предприятия – производить конкурентоспособную продукцию. Однако государство как собственник возложило на Eesti Energia дополнительные обязательства, которые не соответствуют национальным интересам Эстонии.

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