Назад 08.12.24, 15:58 Кылварт: неудачи с госкомпаниями стали закономерностью Выявленные в последнее время различные проблемы в государственных предприятиях – это не единичные случаи, а закономерность, заявил председатель Центристской партии Михаил Кылварт в своем политическом докладе на совете уполномоченных.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Foto: Liis Treimann

Стратегически наиболее важным является положение Eesti Energia, поскольку электроэнергия – это базовая необходимость для населения, предприятий и государственной безопасности. Главная обязанность Eesti Energia – обеспечить качественную и доступную электроэнергию, чтобы жители могли справляться с расходами, а предприятия – производить конкурентоспособную продукцию. Однако государство как собственник возложило на Eesti Energia дополнительные обязательства, которые не соответствуют национальным интересам Эстонии.