Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки?

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ искренне удивились: Райк – мэр Нарвы! Мы обсудили, почему она оказалась более политически гибкой, чем было принято считать, и заключила союз со Стальнухиным. Почему центристы обогнали по популярности социал-демократов? Почему эксперты из сферы энергетики критикуют программу правительства, и следует ли ждать, что цены на электричество взлетят до небес? Ну, и наконец-то: мэрия Таллинна избавилась от ста миллиардов дорожных знаков на километре дороги в центре города.