Назад 22.11.24, 18:07 Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки? В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили разгромный спецотчет в отношении нарушений Eesti Energia, проанализировали, почему Nordica пролетела как фанера над Таллинном, и констатировали: хочешь, чтобы было хорошо – будь банком.

Foto: Алена Ценно

Почему обанкротилась авиакомпания Nordica? Был ли шанс спасти этого вечного генератора проблем и убытков?

В свежем ТОП 1000 первые шесть мест заняли банки. Почему они захватили экономику? И не пора ли их раскулачить специальным налогом?

Стальнухин и Райк договариваются. А как же принципы? Почему обе стороны идут на такой компромисс? И насколько это хорошо для обеих сторон?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».