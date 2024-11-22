Деловые ведомости
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  • 22.11.24, 18:07

Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки?

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили разгромный спецотчет в отношении нарушений Eesti Energia, проанализировали, почему Nordica пролетела как фанера над Таллинном, и констатировали: хочешь, чтобы было хорошо – будь банком.
Делов-то: Nordica в пролете. Правительству пора грабить банки?
  • Foto: Алена Ценно
Почему обанкротилась авиакомпания Nordica? Был ли шанс спасти этого вечного генератора проблем и убытков?
В свежем ТОП 1000 первые шесть мест заняли банки. Почему они захватили экономику? И не пора ли их раскулачить специальным налогом?
Стальнухин и Райк договариваются. А как же принципы? Почему обе стороны идут на такой компромисс? И насколько это хорошо для обеих сторон?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

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