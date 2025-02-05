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  • 05.02.25, 11:56

Консультанты по сделкам в технологическом секторе: деньги есть, но не для всех

Прошлый год с точки зрения сделок был для технологического сектора неоднозначным, а в 2025 году на него во многом влияет администрация президента США Дональда Трампа. Рискованных денег много, но ожидания в отношении компаний возросли, пишут консультанты по сделкам Отт Аава (адвокатское бюро Cobalt), Лаури Лийват (Sorainen) и Рутт Вярк (Ellex Raidla).
Триумф искусственного интеллекта в технологическом секторе продолжается, поскольку интеграция технологий ИИ помогает предприятиям повысить эффективность, улучшить скорость и качество принятия решений и, как следствие, позволяет компаниям добиться конкурентных преимуществ, пишут консультанты по сделкам.
  • Триумф искусственного интеллекта в технологическом секторе продолжается, поскольку интеграция технологий ИИ помогает предприятиям повысить эффективность, улучшить скорость и качество принятия решений и, как следствие, позволяет компаниям добиться конкурентных преимуществ, пишут консультанты по сделкам. Foto: PantherMedia/Scanpix
Прошлый год оказался для технологического сектора довольно противоречивым. С одной стороны, вроде бы не было никаких крупных событий, а с другой – произошло много важного. Ошибочное обновление программного обеспечения Crowdstrike вывело из строя около 8,5 млн компьютерных систем, нанеся ущерб на сумму около 10 млрд долларов. В Европе вступило в силу постановление об искусственном интеллекте, долгосрочные последствия которого еще предстоит выяснить, однако оно уже ограничило доступность Apple и Meta AI в Европе. Американские выборы повлияли на политический тон сектора, в том числе на отказ Meta от контроля контента.
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