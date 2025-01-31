Михкель Нестор: экономический спад завершен

Последние данные Департамента статистики показывают, что длительный экономический спад в Эстонии подошёл к концу. К сожалению, последующий процесс восстановления не будет быстрым, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
«Предполагая, что более ВВП снижаться не будет, все же стоит признать тот факт, что, по сравнению с достигнутым в начале 2022 года пиковым значением, экономика потеряла целых 5,5% и вернулась на уровень примерно 2019 года. Восполнить такие потери в одночасье невозможно», – заявил экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Foto: Raul Mee
На этой неделе Департамент статистики опубликовал предварительную оценку ВВП за последний квартал прошлого года. Как и ожидалось, стремительного роста экономики не произошло, однако падение завершилось.
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Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2024 года экономика осталась почти на том же уровне. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 0,1%.
Центральный союз работодателей Эстонии предложил премьер-министру заморозить индексируемые государственные расходы до восстановления экономического роста или изменить их структуру на постоянной основе.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.