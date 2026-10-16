Назад Санация: как сохранить бизнес и повлиять на кредиторов В делах о несостоятельности промедление обычно обходится дороже раннего вмешательства, пишет присяжный адвокат бюро Widen Ксения Кравченко.

На днях вышел почти шестисотстраничный комментарий к Закону о санации – объем, внушающий уважение человеку, который привык подписывать договоры, не читая приложений. У человека, которые эти договоры составляет, может возникнуть вопрос: где набрали столько материала, с учетом скромной статистики? Ответ прост: дело не в количестве производств, а в том, что сама процедура устроена с тем изяществом, какое бывает у вещей, призванных одновременно спасти бизнес, удовлетворить кредиторов, соблюсти закон и никого особенно не обидеть. Тут встречаются корпоративное, обязательственное, процессуальное и банкротное право, поэтому авторам было где развернуться. Коллегам следует отдать должное: чтение поучительное, местами даже бодрящее.

Для читателя, который бережет себя от юридических текстов, поясним: Закон о санации принят в 2008 году и заметно дополнен в 2022-м. В начале 2010-х, пока инструмент был молод, а участники неопытны, спорные вопросы охотно доводили до Госсуда – особенно отличились в качестве жалобщиков банки. Так появились основные правила об основаниях санации, налоговых требованиях, связанных и привилегированных кредиторах, сроках представления программы, экспертных заключениях и т. д, и т. п. Теперь правила в целом известны, и главный вопрос звучит уже не «что разрешено?», а «сработает ли?». При этом санация, которая заведена именно для спасения жизнеспособного бизнеса, применяется с удивительной скромностью.

Улыбаемся и машем

На первый взгляд все почти неприлично благополучно. В 2025 году зарегистрировано около 27 000 новых юридических лиц, а к февралю 2026 года их общее число, по данным Insol Europe, достигло 366 505. Получается, предпринимательством занят каждый четвертый житель Эстонии, включая грудных младенцев и неработающих пенсионеров. Между тем с 2012 года ежегодно объявляется в среднем около 150 корпоративных банкротств, а на руках у банкротных управляющих одновременно находится около 1000 дел. Для младенцев результат превосходный. В конце концов, где-то же должны быть ясли для будущих единорогов.

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Служба по несостоятельности, однако, смотрит на эту идиллию без должного восторга. По ее оценке, официальные цифры не показывают реального объема неплатежеспособности и теневой экономики: часть производств прекращается за отсутствием имущества, заявления работников не доходят до объявления банкротства, а скрытая устойчивая неплатежеспособность вообще предпочитает не выявляться. В принципе, даже если поддаться пессимизму Службы и условно умножить число несостоятельных компаний на пять, их доля останется небольшой. Но есть объективная деталь, которая портит пейзаж: растет число неимущих должников, задолжавших кредиторам свыше 100 000 евро. Нехитрый вывод, следующий из такого рода статистики, состоит в том, что банкротство все чаще начинается тогда, когда долги уже выросли, имущество чудесным образом аннигилировало, а текущие расходы покрывать особенно нечем, – и дело заканчивается плохо переводимым словом raugemine. За этим может стоять обыкновенная управленческая беспечность и пресловутый авось, а может – деятельность настолько осмысленная, что ею могли бы (и должны бы) интересоваться следственные органы. Практика последних по делам о причинении неплатежеспособности – отдельная боль специалистов по банкротству, о ней мы сегодня не будем. Цитируя одного из клиентов: «Вот ненавижу, – говорит, – таких мужиков: возьмет денег и не возвращает. И врет еще. Они и с женщинами себя так же ведут». Возможно, здесь и скрыта разгадка демографического кризиса, но выборка слишком мала, чтобы с профессиональной ответственностью обвинить во всем неплатежеспособных мужчин. Ограничимся выводом поскучнее, зато надежнее: стабильное число дел не означает ни снижения кредитных рисков, ни улучшения перспектив удовлетворения требований. Per aspera ad nexum Плох тот адвокат, который упустит случай блеснуть латынью там, где никто не просил, а потом с неприятной интонацией «вы – самое слабое звено» перевести: «через тернии к долговому рабству». Стереотип поддержан, можно продолжать. Санация, по замыслу законодателя, должна применяться между первыми финансовыми затруднениями и тем поздним часом, когда из-за горизонта замаячит банкротный управляющий. Поэтому естественно было бы ожидать, что число санаций и банкротств должно быть как-то сопоставимо. Но статистика не разделяет этих ожиданий: в официальной выборке Ametlikud Teadaanded за 2025–2026 годы отражено всего четырнадцать начатых производств, то есть, около пяти процентов от числа случаев объявленной неплатежеспособности. Эстония не одинока: похожую скромность демонстрирует, например, Финляндия. Однако международный характер привычки не делает ее полезнее. Скорее он показывает, что компании плохо представляют себе возможности санации и узнают о ней в тот момент, когда читать шестисотстраничный комментарий уже поздно. Между тем современная выборка говорит в пользу санации довольно убедительно: из десяти дел с известным результатом в девяти программа утверждена. Разумеется, кредиторы по-прежнему спорят о размере требований, порядке их преобразования, голосовании и справедливом отношении – иначе пришлось бы усомниться, что перед нами действительно кредиторы. Но судебное утверждение программы все чаще становится не ареной для открытия новых правовых континентов, а финальной стадией подготовленной реструктуризации. Горячие новости Нарвский продавец поставляет товары в свой магазин в Париже целыми поддонами Освободившиеся из-под стражи криптобизнесмены готовят новый проект. «В тюрьме было хорошо взять паузу» Добровольно и с песней: ЕС ограничивает получение банковских услуг из третьих стран KM Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

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Правда, процессуальный успех советника и согласие кредиторов еще не означают, что бизнес немедленно порозовеет и попросит добавки. Нужны денежный поток, соблюдение нового графика и готовность менять операционную модель. Примеры Mantreco, Fort Aero и Levikom Eesti показывают, что санация не всегда оканчивается оздоровлением. Но даже при самом худшем сценарии она может дать руководителям и собственникам некоторое душевное равновесие, а кредиторам – надежду, что компанию не «сливают» за одну ночь, особенно если собственники подкрепляют программу дополнительным финансированием. Надежда – как известно, тоже актив, хотя в балансе ее не показывают.

Моня, пора!

– это, собственно, состояние, предшествующее санации и обусловившее ее начало. Поэтому самый заметный тренд утвержденных программ прост: долговую нагрузку перемещают во времени. В ход идут отсрочка и рассрочка, а уменьшение требований может применяться избирательно по группам: кредитор – тоже человек и любит избирательность, особенно, когда на уменьшение требования выбирают не его. Есть и такая экзотическая мера, как замена требований на паи в капитале компании-должника – к ней прибегают, в основном, связанные или особым образом прикипевшие к проекту кредиторы, и она служит слегка кособоким аналогом фондовой эмиссии. Из относительно свежих случаев эту процедуру применили, например, в стартапе Planet42.

Несколько подробнее в прессе раскрыты программы Comodule и Rain Transport, однако по большинству дел суммы обязательств и графики платежей остаются коммерческой тайной. Не всегда доступны и судебные постановления. Публичные сообщения позволяют понять, что процедура идет, но не всегда – насколько уверенно компания встает на ноги.

Дело рук утопающих

Если с накопившимися к моменту начала санации долгами вопрос понятен, то с будущими требованиями дело обстоит сложнее – реструктурировать их можно не всегда. Закон различает требование, которое уже возникло, но должно быть исполнено позднее, и требование, которое лишь появится после начала производства. Так, сумму кредита можно включить в программу и до наступления срока возврата: деньги уже выданы, долг уже существует, и график кредитных платежей можно изменить программой санации.

Иначе обстоит дело с периодическими платежами по длящемуся договору: если требование возникает по мере будущего предоставления товара, услуги или пользования, одного договора недостаточно, чтобы объявить подлежащей взысканию всю череду будущих платежей. Решает не дата оплаты, а то, возникло ли само требование и можно ли установить его основание и размер.

Кроме новых сроков, санируемый может получить временную процессуальную защиту. После возбуждения производства суд, за предусмотренными законом исключениями, приостанавливает исполнительное производство и иное принудительное исполнение в отношении имущества должника до утверждения программы или прекращения санации.

По критически важным договорам можно просить обеспечительные меры: контрагенту запретят отказываться от исполнения, ускорять обязательство, расторгать договор или ухудшать его условия только потому, что должник подал заявление, вошел в санацию или получил утвержденную программу. После утверждения преобразованные требования исполняются по новым условиям, а требование с продленным сроком ждет своего часа. Но абсолютного иммунитета не возникает: защита действует, пока живо производство и исполняется программа. Если программа перестает исполняться, требовать объявления банкротства могут даже те кредиторы, чьи требования реструктурированы в ходе санации.

Денег нет, но вы держитесь

К санации обычно приводит не один эффектный долг, а целый комплекс мелких и крупных неприятностей. Так, ДВ в свое время писали, что у PnP Services налоговая задолженность около €96 000 возникла на фоне резкого снижения декларируемого оборота, у Comodule нагрузка выросла вместе с расширением бизнеса и обязательствами группы Tuul Mobility.

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В транспорте и авиации добавились простаивающие активы, стоимость финансирования и отраслевые ограничения; в сельском хозяйстве – внешние шоки, включая потерю урожая, в производстве – скачки цен на сырье и энергоносители. Несчастье редко приходит одно: оно предпочитает компанию.

Общий знаменатель этих историй – денежного потока не хватает на обслуживание уже сложившейся долговой нагрузки. Поэтому в целом убедительнее выглядят случаи, где программа опирается на дополнительный внешний ресурс, а финансовая реструктуризация сопровождается переменами в самом бизнесе: сокращением затрат, продажей или более разумным использованием активов, пересмотром географии производства, концентрацией на прибыльных направлениях.

Новый инвестор со свежими идеями может привлекаться как к составлению программы санации (возможно даже, что этот смельчак выступит в качестве поручителя), так и в ходе ее исполнения. Sockmann Group, например, завершила санацию после привлечения инвестора и урегулирования долгов, хотя производство SUVA затем переехало из Эстонии в Турцию. Теперь носки местного производства можно купить, в основном, у бабушек на улице Виру и в районе вокзала – дело богоугодное, но на ВВП влияющее незначительно.

Досрочно завершила санацию и PlusPlus Capital, произведя напоследок замены в составе правления и набсовета. То есть, процедура не всегда возвращает прежний бизнес и оставляет контроль правлению или даже собственникам; иногда она спасает его, изменив до неузнаваемости. Впрочем, у спасенных редко спрашивают, нравится ли им фасон спасательного круга.

При этом практика 2025–2026 годов хорошо различает процессуальный и экономический успех: утвержденная программа означает, что должнику разрешили платить иначе; она не означает, что платить ему уже есть чем. Если публичная отчетность не подается, деятельность сокращается, а обязательства сохраняются без источника погашения, за торжественным утверждением программы может последовать вполне будничное банкротство.

Чтобы гром не грянул

Практика 2025–2026 годов показывает: санация в Эстонии редка, но вполне работоспособна. Расплачиваться за ошибки прошлого приходится денежным потоком, соблюдением графика, контролем со стороны советника и суда, дополнительным ресурсом и готовностью менять бизнес, но программа покупает компании время, а оно, как известно, ресурс бесценный.

Практический вывод прост: санация эффективна, пока у бизнеса еще есть пространство для маневра. Чем раньше компания признает дефицит ликвидности, тем больше у нее возможностей договориться с кредиторами, перестроить операционную модель и предложить реалистичную программу.

Советники здесь нужны не для оформления неизбежного, а для своевременной оценки денежного потока, состава требований и условий компромисса. Санация дает результат не в тот момент, когда платить уже нечем, а когда законная передышка еще способна сохранить жизнеспособный бизнес. В делах о несостоятельности промедление обычно обходится дороже раннего вмешательства.