Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,69%316,23
  • OMX Riga0,25%967,14
  • OMX Tallinn0,00%2 170,03
  • OMX Vilnius−0,1%1 501,91
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 100−0,08%10 822,13
  • Nikkei 2252,12%66 399,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57
  • OMX Baltic0,69%316,23
  • OMX Riga0,25%967,14
  • OMX Tallinn0,00%2 170,03
  • OMX Vilnius−0,1%1 501,91
  • S&P 500−0,38%7 718,6
  • DOW 30−0,51%53 414,25
  • Nasdaq −0,29%26 506,99
  • FTSE 100−0,08%10 822,13
  • Nikkei 2252,12%66 399,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%100,57

Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций

Харьюский уездный суд признал строительную компанию Mantreco OÜ неплатежеспособной и объявил ее банкротом. Еще несколько лет назад выручка компании превышала 10 млн евро.
Генподрядчик, проработавший почти 15 лет, не смог выйти из финансовых трудностей даже после двух санаций. Слева – владелец и член правления компании Яак Лыхмус.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 31.10.25, 08:29
На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию
Строительная фирма Montreco осенью начала вторую санацию. Первая спасательная операция провалилась, поскольку не удалось договориться с Налоговым департаментом о рассрочке задолженности. Сейчас долг погашен, и работа продолжается.
Новости
  • 08.09.25, 12:07
Ради спасения своего дела предприниматель перевел часть фирм бизнесмену с сомнительной репутацией
Идет активная работа по спасению основного бизнеса
Предприниматель, построивший несколько общественных зданий, ради спасения собственного бизнеса, перевел свои обремененные долгами побочные компании в руки бизнесмена с сомнительной репутацией.
  • KM
Content Marketing
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.

Самые читаемые

1
Новости
  • 05.09.26, 14:45
Шоссе Таллинн-Нарва станет «умнее»: на 80 километрах установят электронные знаки
2
Новости
  • 06.09.26, 09:04
Datasel предъявил RKIK встречные требования
3
Mнения
  • 05.09.26, 12:57
Тармо Трей: дороже всего государству обходится дорога, которую вовремя не отремонтировали
4
Новости
  • 04.09.26, 16:07
Служба госбезопасности Латвии провела обыски в магазинах Mnogoknig
5
Эпицентр
  • 06.09.26, 13:32
Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер
6
Новости
  • 04.09.26, 08:30
Новая пошлина обрушила поставки дешевых товаров из Китая в Эстонию

Последние новости

Новости
  • 07.09.26, 18:53
Департамент сельского хозяйства и продовольствия приостановил продажу 50 товаров в магазине Sumena
Нарушения выявлялись и ранее
Новости
  • 07.09.26, 18:11
Крупные заказы не спасли: строительная компания обанкротилась после двух санаций
Новости
  • 07.09.26, 17:41
На полигоне под Тапа при разрыве миномета пострадали пять военнослужащих
Биржа
  • 07.09.26, 16:50
Облигации Tuul Mobility: кредиторам сократили требования на 70%, а выплаты растянули на пять лет
Новости
  • 07.09.26, 15:44
От случайной идеи до победы на хакатоне: как рождаются молодые стартаперы
Новости
  • 07.09.26, 14:49
RKIK требует через суд вернуть более 68 млн евро. «Мы готовы отчитаться со снайперской точностью»
Новости
  • 07.09.26, 13:26
Coop пока сохранит круглосуточный режим работы магазинов Prisma
Биржа
  • 07.09.26, 12:58
Спрос на облигации Hepsor превысил предложение в 2,4 раза

Сейчас в фокусе

Глава RKIK Эльмар Вахер.
Новости
  • 06.09.26, 09:04
Datasel предъявил RKIK встречные требования
Первое блюдо или украшение стола? Ужин в ресторане Hiis начинается с жареного лишайника.
Эпицентр
  • 06.09.26, 13:32
Ресторанная критика: мишленовский ужин из 15 перемен похож на странный триллер
Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября встретились с Владимиром Путиным.
Новости
  • 06.09.26, 12:52
Мирные переговоры в Москве: Путин ищет крупные сделки
В сентябре кошельки многих могут поистощиться, а мысли скорее заняты тем, как покрыть предстоящие осенние расходы, чем новыми инвестициями, пишет автор статьи Янис Шеупелис.
Биржа
  • 06.09.26, 12:36
Проклятье сентября: должны ли инвесторы придержать свои деньги?
Быстрое или необычное перемещение имущества между членами семьи, особенно без ясного экономического обоснования, является одним из подозрительных признаков.
Подсказка
  • 04.09.26, 15:35
Отмывание денег по-эстонски: судебное дело, раскрывающее границы обязанностей бухгалтера
Хозяин усадьбы Иво Ламбинг и хозяйка Кармель Йыэсоо перед главным зданием мызы Райккюла.
Новости
  • 06.09.26, 06:00
Восстановление мызы стало делом жизни, но денег любимчикам PRIA не хватает
Владельцы Filly Эва Каарин Рунги, Кейли Сюкияйнен и Герт-Кристьян Рунги.
Новости
  • 04.09.26, 12:35
Создатели сверхпопулярного напитка за одно лето продали объем, рассчитанный на два года
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
Content Marketing
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026