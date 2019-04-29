Койт Бринкманн • 29 апреля 2019
Новости
Только для подписчиков
Имущество бизнесменов пущено с молотка
Дорогие автомобили и квартира в центре Таллинна фирмы Nord Cocoa OÜ, которая принадлежит бизнесменам Аркадию Горлачу и Аркадию Александрову, были выставлены банкротным управляющим на аукцион. Также продается особняк и теннисный корт в Пирита, которые принадлежат Горлачу. Начальная цена объектов - миллион евро.
Более тридцати кредиторов хотят получить от занимающегося какао-бизнесом предприятия Nord Cocoa 40 миллионов евро.
Статьи по теме