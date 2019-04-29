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Имущество бизнесменов пущено с молотка

Фото: Nord Cocoa pankrotihaldur

Дорогие автомобили и квартира в центре Таллинна фирмы Nord Cocoa OÜ, которая принадлежит бизнесменам Аркадию Горлачу и Аркадию Александрову, были выставлены банкротным управляющим на аукцион. Также продается особняк и теннисный корт в Пирита, которые принадлежат Горлачу. Начальная цена объектов - миллион евро.

Более тридцати кредиторов хотят получить от занимающегося какао-бизнесом предприятия Nord Cocoa 40 миллионов евро.