Аллан Раявее • Aare Ets • 8 мая 2019
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В Пыхья-Таллинне планируют построить тысячи новых квартир
Несмотря на ожидания охлаждения экономики, строительство новых квартирных домов в Пыхья-Таллинне продолжается высокими темпами.
Весной прошлого года Fund Ehitus начал строительство нового квартала на Коплиских линиях, инвестировав в него около 65 миллионов евро. Фото: Андрас Кралла
В Пыхья-Таллинне строят четыре новых крупных жилых квартала, а в ближайшие годы начнётся работа над ещё одним. Всего будет построено свыше 3000 квартир и множество коммерческих площадей. Откуда берётся уверенность девелоперов в успехе этих проектов?