В Пыхья-Таллинне планируют построить тысячи новых квартир

Несмотря на ожидания охлаждения экономики, строительство новых квартирных домов в Пыхья-Таллинне продолжается высокими темпами.

Весной прошлого года Fund Ehitus начал строительство нового квартала на Коплиских линиях, инвестировав в него около 65 миллионов евро. Фото: Андрас Кралла

В Пыхья-Таллинне строят четыре новых крупных жилых квартала, а в ближайшие годы начнётся работа над ещё одним. Всего будет построено свыше 3000 квартир и множество коммерческих площадей. Откуда берётся уверенность девелоперов в успехе этих проектов?