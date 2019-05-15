Производитель пива понёс убыток

Põhjala pruulikoda Noblessneris, esimese uue õlle villimine uues pruulikojas. Sinna kolides sõlmis pruulikoda tavatult pika ehk 15aastase üürilepingu. Фото: Liis Treimann

Компания Põhjala Brewing AS заработала в прошлом году 2,39 миллиона евро оборота и понесла убыток на сумму 140 000 евро.

Годом ранее компания получила прибыль размером 142 000 евро.

По словам руководителя Põhjala Brewing AS Энна Пареля, убыток произошёл из-за двух вещей: инвестиций и роста акцизов.

«Чистый убыток вызван реструктуризацией собственного капитала, который требует интрессов. Но уже в 2020 году мы снова выплывем», - говорит он.

В отчёте о хозяйственной деятельности компания объясняет убытки тем, что были взяты кредиты (банковские и конвертируемые) на строительство новой пивоварни. Проект начали в 2016 году, а построена пивоварня в портовом районе Noblessner была в декабре прошлого года.

Также компания получила в прошлом году дотацию от PRIA размером полмиллиона евро. Эти деньги пошли на инвестиции.

Оборот вырос на 9,2%, хотя годом ранее рост был 23,6%.

«Замедление роста оборота вызвано исчерпанием производственных мощностей пивоварни в Нымме», - значится в отчёте. Также там написано, что в этом году эту пивоварню планируется закрыть, а оборудование - продать.

Парель считает изначальной стратегической ошибкой то, что компания построила слишком маленькую пивоварню.

«Нас предупреждали: не стройте её слишком маленькой. Мы не послушали, и постоянно пытались устранить это бутылочное горлышко», - говорил он в передаче «Прорыв» на радио Äripäev.