Рост цен на дорожное страхование замедлился

Фото: TAIRO LUTTER/POSTIMEES

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), рост цен на дорожное страхование замедлился, продемонстрировав в первом квартале этого года повышение всего на один процент в сравнении с тем же периодом прошлого года. Среднегодовой взнос за дорожное страхование составляет 147 евро.

По словам руководителя Эстонского фонда дорожного страхования Марта Йессе, стоимость дорожного страхования в течение последних двух лет росла, но сейчас этот рост замедлился.

«Рост цен был обусловлен повышением среднего размера ущерба и частоты несчастных случаев, а также убытками на рынке дорожного страхования. После шести убыточных лет к концу прошлого года рынок вновь достиг умеренной прибыли», – сказал Йессе.

В первом квартале текущего года было зарегистрировано в общей сложности 9500 случаев, связанных с дорожным страхованием, что на 9 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

В Эстонии больше всего дорожно-транспортных происшествий отмечено на кольце Рийа и на парковке у торгового центра Lõunakeskus в Тарту. Начиная со второго квартала прошлого года на кольце Рийа произошел 131 случай, связанный с дорожным страхованием, а на парковке у торгового центра Lõunakeskus – 120 случаев.

Что касается парковок у торговых центров, то в течение последнего года больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло также у торговых центров Ülemiste, Sikupilli и Järve.

В течение года более 100 случаев, связанных с дорожным страхованием, произошло в Таллинне на перекрестке Таммсааре теэ – Пярну маантеэ, на кольце Акадеэмиа теэ и на перекрестке Сикупилли.

ФДС – организация, администрирующая регистр дорожного страхования, а также являющаяся гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования.

ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.