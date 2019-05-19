Почему доплачивать $10 000 за уход из компании - это хорошая идея?

Amazon заявила о готовности заплатить $10 000 каждому своему сотруднику, который решит покинуть компанию и открыть свой бизнес, ориентированный на доставку посылок.

Глава Amazon Джефф Безос Фото: AFP

Это решение было принято в связи с новой партнерской программой Amazon Service Delivery Partner, запущенной в 2018 году. Суть проекта - создание сети частных подрядчиков, которые будут доставляют продукцию Amazon. Участники партнерской программы получают различные льготы, например, скидки на топливо и возможность арендовать фургоны с логотипом компании.