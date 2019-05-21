Союз квартирных товариществ недоволен конкурсом Kredex

Ситуация, когда бюджет на поддержку реконструкции квартирных домов в размере 17,5 миллиона разлетается за пару минут, указывает на то, что поддержку на реконструкцию квартирных домов нужно увеличивать, считает председатель правления Эстонского союза квартирных товариществ Андрес Яадла и член правления Урмас Марди.

Многоквартирный дом в Ласнамяэ Фото: Рауль Меэ

По словам Яадла, среди квартирных товариществ царит разочарование. «Некоторые квартирные товарищества, которые точно в полночь, когда начался прием заявок, нажали на кнопку в компьютере, все равно остались без финансирования. Люди сильно беспокоятся, так как улучшение жилищных условий не может происходить как поп-концерт, за билетами на который приходится ночью стоять в очереди», - критикует он.