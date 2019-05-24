Авторынок Эстонии: возвращение к росту

В апреле рынок новых легковых автомобилей Эстонии впервые в этом году показал положительную динамику. По данным Департамента шоссейных дорог, объём продаж составил 2587 автомобилей, что на 5% больше аналогичного показателя за прошлый год.

В апреле парк грузовиков действующего в Ида-Вирумаа предприя­тия N.R. Energy пополнился пятью новыми битумовозами, укомплектованными тягачами Volvo FH и автоцистернами Feldbinder, предназначенными для перевозки тёмных нефтепродуктов. Для того, чтобы во время перевозки битум не утратил своих свойств, цистерны битумовозов имеют усиленную теплоизоляцию, а также оснащены специальным подогревательным устройством, поддерживающим нужную температуру внутри цистерны. Фото: Ярек Йыэпера

Однако по результатам продаж с начала года эстонский авторынок пребывает не в лучшей форме: динамика продаж находится ниже нулевой отметки (-2%). Одну из причин этого Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) видит в том, что в начале прошлого года ряд крупных предприятий проводил обновление своих корпоративных автопарков, меняя машины на более экономичные, чего не наблюдается в этом году. Кроме того, сказались недавние изменения законодательства, касающиеся служебных автомобилей, а также вступление в силу в ЕС новой процедуры сертификации автомобилей WLTP.