Выборы в Европарламент состоятся уже в воскресенье

В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20 часов будут проходить основные выборы в Европарламент на территории Эстонии. В Таллинне можно будет голосовать на 85 избирательных участках, но только по месту жительства, передает горуправа.

Европейский парламент Фото: Reuters/Scanpix

По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14 часов участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.

За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.

По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного, голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.

Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом. Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.