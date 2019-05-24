Выборы в Европарламент состоятся уже в воскресенье
В воскресенье, 26 мая, с 9 до 20 часов будут проходить основные выборы в Европарламент на территории Эстонии. В Таллинне можно будет голосовать на 85 избирательных участках, но только по месту жительства, передает горуправа.
По состоянию здоровья или иным уважительным причинам урна для голосования может быть доставлены на дом. Для этого надо по телефону представить ходатайство с 9 до 14 часов участковой избирательной комиссии по месту жительства. В ходатайстве должны быть указаны имя и фамилия избирателя, его личный код, адрес, номер телефона и причина голосования на дому.
За семь дней предварительного голосования на избирательных участках побывали 26 656 человек, из них 15 773 голосовали вне места жительства.
По Эстонии в целом во время предварительного, в том числе электронного, голосования свое мнение выразили 223 870 человек, что составляет 25,4% всех избирателей. Электронно проголосовали 155 521, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.
Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.
Депутаты Европарламента избираются каждые пять лет, и это единственное прямо избираемое межгосударственное представительство. Европейский парламент избирает президента Европейской Комиссии и назначает комиссаров (коллегию), несущих ответственность перед парламентом. Парламент принимает акты, защищающие интересы всех граждан ЕС, от имени этих граждан утверждает бюджет ЕС, представляет нас за рубежом, рассматривает наши петиции и действует на их основе, защищает установленные договором о Европейском Союзе ценности.