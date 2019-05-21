Евровыборы-2019: противостояние принципов

От того, кого мы выберем в Европейский парламент, не зависит размер нашей зарплаты или пенсии в ближайшие обозримые годы, в очень малой степени будет зависеть язык обучения в наших школах, и даже на систему налогообложения избранные в Европу депутаты особого влияния не окажут. Зато они станут влиять на то, какие общие принципы будет исповедовать Европа, по крайней мере, в течение следующего пятилетия.

Э-выборы в Европарламент начались 16 мая и завершатся 22 мая. Голосование на избирательных участках пройдёт в разных странах ЕС в период с 23 по 26 мая, в Эстонии – в воскресенье, 26 мая. В Европарламенте сейчас 750 депутатов, Эстония располагает шестью мандатами. Если бы Великобритания вышла из ЕС до выборов, то количество депутатов уменьшилось бы, а представительство Эстонии, наоборот, увеличилось на одного депутата. Поскольку этого не произошло, депутатская шестёрка Эстонии в семёрку не превратилась.