Фирма закрыла двери из-за войны с налоговой

Один из самых крупных налоговых должников Эстонии, топливная фирма Inndex OÜ, прекратила свою деятельность из-за войны с Налоговым департаментом. Однако судебное разбирательство между компанией и ведомством еще продолжается.

Руководитель Inndex OÜ Айн Полма Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

По версии Налогового департамента, компания Inndex беспочвенно пользовалась правом налогового возврата и скрывала свои налоговые обязательства. По утверждению департамента, компания совершала фиктивные сделки с поставщиками NRTK и Mahutipark, которыми управляли подставные лица, пишет сегодня Äripäev.