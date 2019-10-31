Eesti Energia терпит убытки

Фото: Андрас Кралла

Негативное влияние на результаты оказали затянувшееся техническое обслуживание электростанции Аувере, а также изменения в сфере крупной энергетики, сообщила госкомпания.

При этом, в третьем квартале концерн Eesti Energia увеличил оборот и утроил объем производства возобновляемой энергии. В третьем квартале оборот энергетического концерна вырос до 206 миллионов евро, что на 3% больше, чем годом ранее.

Коммерческая прибыль до вычета расходов (EBITDA) составила 42,1 миллиона евро, сократившись за год на 28%. Чистая прибыль снизилась за год на 20,4 миллиона евро, а убытки в третьем квартале составили 9,5 миллиона евро.

“Негативное влияние на результаты в первую очередь оказало затянувшееся ремонтное обслуживание электростанции Аувере, а также изменения, произошедшие в крупной энергетике”, - сказал финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авила.

По его словам, в третьем квартале негативное влияние было обусловлено только производством электроэнергии из сланца. Остальные сферы деятельности были прибыльными и даже превзошли ожидания.

Станция Аувере произвела примерно на 300 ГВт/ч меньше электроэнергии, чем планировалось. Из-за этого общий объем производства электроэнергии оказался значительно меньше, что вылилось в недополученную прибыль.

“При этом, одни только расходы на амортизацию электростанции Аувере и проценты за нее составили в третьем квартале в десять миллионов евро”, – пояснил Авила.

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Компания General Electric, которая осуществляет гарантийные работы, обещала завершить техническое обслуживание электростанции к середине четвертого квартала. В соответствии с договором ущерб, возникший во время гарантийного срока, компенсируется генподрядчиком, соответствующие переговоры с которым продолжаются, сообщает энергетический концерн.

Вторым чрезвычайным фактором стала адаптация производственных процессов крупной энергетики и количества работников под условия рынка. При этом предприятие учло ожидание государства обеспечить до 2023 года возможность производить электроэнергию на уровне среднего потребления Эстонии. Фонд, созданный для оказания помощи сокращенным людям, и прочие меры обошлись более чем в четыре миллиона евро.

“Теперь наша расходная база оптимизирована в соответствии с изменившейся рыночной ситуацией и адаптирована под новые объемы производства”, – сказал Авила. Прибыль Eesti Energia за девять месяцев текущего года составила 9,4 миллиона евро.

В третьем квартале концерн Eesti Energia произвел 951 ГВт/ч электроэнергии, то есть на 56% меньше, чем за тот же период прошлого года. Сокращение объемов производства в основном было обусловлено высокой ценой квоты на выбросы СО2, которая за год выросла на 43%, достигнув уровня в 26,9 евро за тонну. Снижение производства электроэнергии произошло из-за сокращения производства электроэнергии из сланца.

Производство возобновляемой электроэнергии, напротив, за год выросло более чем в три раза – до 241 ГВт/ч. Доля электроэнергии, произведенной в среднем за квартал из возобновляемых и альтернативных источников, составила 41% от общего объема производства.

Розничная продажа электроэнергии выросла в основном за счет рынков Литвы и Польши на 18%, достигнув 1698 ГВт/ч. Объем производства сланцевого масла вырос за год на 9%, достигнув 113 000 тонн, а доход от продаж увеличился на 36%, составив 28 миллионов евро.

Объем продаж сетевых услуг остался на уровне прошлого года, но по причине снижения тарифов в начале года прибыль от продаж уменьшилась на 3,6 миллиона евро. Эти деньги остались у потребителей.

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В III квартале общий объем инвестиций Eesti Energia составил 34,4 миллиона евро. Из этой суммы инвестиции, связанные с электросетью, составили 18,5 миллиона евро, а инвестиции в возобновляемую энергию – порядка 4 миллионов евро. Новых подключений, которые указывают на экономическую активность, было за квартал 950, а это на треть больше, чем в прошлом году.

Поступления от предприятия в государственный бюджет в виде различных плат и налогов составили в третьем квартале 22 миллиона евро.