Сланцевые станции Eesti Energia простаивают из-за российского электричества

Из-за квот на выбросы СО 2 производство электричества из сланца практически перестало быть прибыльным. С одной стороны, это значит, что у восстанавливаемой энергии появилась возможность конкурировать на рынке, с другой - что на рынок приходит дешевое российское электричество и сланцевым электростанциям Eesti Energia нет смысла работать.

Нарвская электростанция Фото: PEETER LANGOVITS/ POSTIMEES

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