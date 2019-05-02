Кристьян Пруул • 2 мая 2019
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Сланцевые станции Eesti Energia простаивают из-за российского электричества

Из-за квот на выбросы СО2 производство электричества из сланца практически перестало быть прибыльным. С одной стороны, это значит, что у восстанавливаемой энергии появилась возможность конкурировать на рынке, с другой - что на рынок приходит дешевое российское электричество и сланцевым электростанциям Eesti Energia нет смысла работать.

Нарвская электростанция  Фото: PEETER LANGOVITS/ POSTIMEES

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Электричество
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