Peugeot и Fiat Chrysler начинают процесс слияния

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Peugeot и Fiat Chrysler начинают процесс слияния, который создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире. Такое слияние может трансформировать всю автомобильную промышленность, пишет Financial Times.

Сделка создаст компанию с доходом в 170 млрд евро, с периодической операционной прибылью более 11 млрд евро и совокупными продажами автомобилей на 8,7 млн, что позволит ей опередить General Motors и Hyundai-Kia по продажам. В Европе продажи компании даже опередили бы Volkswagen, который исторически доминировал в промышленности региона.