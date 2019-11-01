«Если нынешний тренд продолжится, то светлого будущего у нас не будет»

Фото: Андрас Кралла

«Эстония – пешка в руках Дональда Трампа, готовая отказаться от привилегированного положения на рынке», - считает глава Elisa в Эстонии Сами Сеппянен.

Председатель правления Elisa Eesti Сами Сеппянен считает, что Эстония, подписав с США договор о 5G, развязала торговую войну с Китаем. Наша страна может лишиться главного своего преимущества на рынке – богатого выбора поставщиков услуг и как следствие, лучшего в мире соотношения цены и качества.