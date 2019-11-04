Убыток Eesti Post составляет сотни тысяч евро

Фото: Меэли Кюттим

Оборот госкомпании под торговым знаком Omniva вырос на 18,4% по сравнению с прошлым годом, и выручка за 9 месяцев составила 89,9 млн евро, следует из данных, не прошедших аудит. Но вместо прошлогодних 300 000 евро прибыли госкомпания получила 700 000 евро убытка, пишет Rus.Postimees.

Читайте также

Руководитель Eesti Post: без повышения цен не обойтись

На результат повлияли запуск логистического центра и сортировочной линии в четвертом квартале прошлого года и первом квартале этого, а также частичный подъем зарплат работников, следует из промежуточного отчета компании за девять месяцев.

Собственный капитал компании на конец третьего квартала составил 31 млн евро, общая стоимость имущества - 92,2 млн евро. В 2018 году эти суммы были - 30,1 и 83,1 млн евро.