Мэрия Таллинна одобрила ограничения на продажу алкоголя

Фото: EPA/J.J. Guillén

Городская управа Таллинна одобрила ограничения на продажу алкоголя в барах и ночных клубах. Изменения начнут действовать с 1 июня 2020 года. Исключением станут отели и казино, передает Rus.Postimees.

Соответствующее постановление будет передано на рассмотрение столичному городскому собранию.

Согласно планам, продажа алкоголя в барах, ночных клубах и ресторанах столицы будет запрещена с 2 до 6 часов утра в будние дни, а в выходные - с 3 до 7 часов утра.

Ограничения не распространяются в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Ограничения не будут касаться казино и отелей.

Также продажа спиртного не будет ограничена в зданиях аэропорта и порта.