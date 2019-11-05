Таллинн хочет запретить ночной алкоголь в барах

Горсобрание Таллинна утвердит в среду, 6 ноября, ограничения на продажу алкоголя в барах, ночных клубах, пабах и других развлекательных заведениях.

Ограничения начнут действовать с 1 июня 2020 года, пишет ERR.

В проекте постановления, который будет представлен горсобранию, перечислены следующие ограничения: розничная торговля потребляемым на месте алкоголем в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу будет запрещена с 2 до 6 часов утра, а в субботу и воскресенье - с 3 до 7 часов утра. Ограничения не распространяются на ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

В пояснительной записке к проекту говорится, что прекращение продажи алкоголя в развлекательных заведениях с 2 часов ночи по будням и с 3 часов в ночь на выходные дни позволяет людям достаточно долго отдыхать в развлекательных заведениях. "К этому времени разумные потребители алкоголя уже прекращают пить, а для менее разумных такое принудительное ограничение пойдет на пользу их здоровью и поведению".

Ограничения не распространяются на расположенные в зданиях аэропортов и портов точки продаж, предназначенные исключительно для пассажиров, на точки продаж в вестибюлях гостиниц, а также на точки продаж в игорных заведениях, утвержденных мэрией Таллинна.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что ограничение связано с необходимостью улучшить здоровье населения и общественный порядок в городе, повлиять на ценности молодежи, обеспечить покой горожан, соблюсти баланс прав и интересов различных лиц и заинтересованных сторон.