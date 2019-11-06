Смотри, как будет выглядеть терминал Rail Baltic
Объявлены победители архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте. После проведения переговоров с победителями будет выбран один эскиз.
Первое место на конкурсе получил совместный эскиз бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream.
Второе место заняла работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf.
На третьем месте – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.
Приз за первое место составил 28 000 евро, за второе и третье – 21 000 и 14 000 евро соответственно.
Жюри конкурса после переговоров с победителями выберет один проект, по которому будет построен терминал.
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