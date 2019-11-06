Смотри, как будет выглядеть терминал Rail Baltic

1-е место, Light Stream Фото: Zaha Hadid Architects jи Esplan

Объявлены победители архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте. После проведения переговоров с победителями будет выбран один эскиз.

Первое место на конкурсе получил совместный эскиз бюро Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream.

1-е место, Light Stream Фото: Zaha Hadid Architects jи Esplan

Второе место заняла работа бюро Innopolis Insenerid, названная The Ülemiste Leaf.

2-е место, Ülemiste Leaf Фото: Innopolis Insenerid

На третьем месте – эскиз "Сумерки" от архитектурных бюро DBA Progetti S.p.A и HML Project Management.

3-е место, "Сумерки" Фото: DBA Progetti S.p.A и HML Project Management

Приз за первое место составил 28 000 евро, за второе и третье – 21 000 и 14 000 евро соответственно.

Жюри конкурса после переговоров с победителями выберет один проект, по которому будет построен терминал.