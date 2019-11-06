В Йыхви появится ревизор

Флаг Йыхви Фото: Igor Lubnevskiy

Волостная управа Йыхви в ближайшее время на конкурсной основе начнет поиски ревизора, в чьих обязанностях будет проверка использования бюджетных денег, проверка документации и контроль за работой подчиненных волости учреждений и предприятий, сообщает rus.err.ee.

Имя ревизора будет утверждать волостное собрание.

Приказ о составлении конкурсной комиссии подписал 4 ноября волостной старейшина Макс Каур. К середине ноября будет опубликована информация о конкурсе, а к концу года волость впервые получит ревизора.

По словам старейшины, учреждение должности внутреннего контролера обусловлено пожеланиями министерства финансов.