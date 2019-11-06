Как облагаются налогом подарки?

2019 год подходит к концу, впереди Рождество и Новый год. В это время все мы, конечно, испытываем искушение дарить всё совершенно безвозмездно, то есть бесплатно. Но «бесплатны» ли наши подарки, и не нужно ли, преподнося их, «подарить» что-то и государству? Нередко бухгалтеру приходится напоминать руководству о том, что, так сказать, раздача склада фирмы может привести к налоговым обязательствам.

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Большинство предприятий, учреждений и организаций в своей повседневной деятельности сталкиваются с предложениями финансировать проект или сделать пожертвования, возникает и необходимость делать подарки деловым партнёрам. Подарки, пожертвования и расходы на праздничный приём облагаются налогом в соответствии со статьёй 49 Закона о подоходном налоге (TuMS).

В этой статье рассматривается налогообложение подарков и пожертвований, сделанных предприятием-резидентом. Те же принципы применяются и при налогообложении подарков, пожертвований и расходов на проведение праздников по месту постоянной деятельности иностранных предприятий. Как правило, все подарки и пожертвования, сделанные юридическим лицом, облагаются налогом. При этом подарки и пожертвования могут предназначаться как физическим, так и юридическим лицам (включая резидентов и нерезидентов), некоммерческим объединениям, государст­венным и местным органам власти и публично-правовым юридическим лицам.

Если сделанные подарки и пожертвования превысят установленные пределы, часть их стоимости, превышающая предельную ставку, будет облагаться подоходным налогом в размере 20/80.

С точки зрения налогооб­ложения подарки и пожертвования, сделанные коммерческими предприятиями, в зависимости от того, кому они предназначаются, можно классифицировать как пожертвования и подарки, облагаемые налогом в полном объёме и частично облагаемые налогом пожертвования и подарки.

Когда подарок не облагается налогом Подарки или пожертвования можно в некоторой степени освободить от налогооб­ложения при соблюдении следующих условий: - Подоходным налогом не облагаются сделанные в рекламных целях подарки в виде товаров или услуг, стоимость которых не превышает 10 евро без налога с оборота. - Подоходным налогом не облагаются подарки, которые по сути являются выигрышем в торговой лотерее с призовым фондом более 10 000 евро (они облагаются налогом на основании Закона о налоге на азартные игры). - Компания-резидент может быть освобождена от налога на подарки и пожертвования, если получатель: 1) внесён Налогово-таможенным департаментом в список некоммерческих объединений, целевых фондов и религиозных объединений, на которые распространяется льгота по подоходному налогу; 2) это объединение, учреждённое в другой стране-участнице соглашения о Европейском экономическом пространстве, если подтверждено, что оно соответствует условиям для включения в указанный выше список объединений, на которые распространяется льгота по подоходному налогу.

Определение не облагаемой налогом предельной ставки пожертвований

Как указано выше, коммерческая организация может претендовать на освобождение от налога в случае пожертвований или подарков учреждениям, перечисленным в списке Налогово-таможенного департамента, но только в определённой степени – до предела, установленного Законом о подоходном налоге.

Предельную ставку безналоговых пожертвований можно установить по одному из двух критериев: первый критерий основывается на общей сумме облагавшихся в текущем году социальным налогом выплат коммерческой организации, второй – на величине прибыли предприятия за прошлый хозяйственный год (см. таблицу).

Существуют два способа установить необлагаемую предельную ставку пожертвований ● Метод, основанный на выплатах, облагаемых социальным налогом. Подоходным налогом не облагается общая сумма пожертвований и подарков, сделанных некоммерческим объединениям и учреждениям, внесённым в список организаций, на которые распространяется льгота по подоходному налогу, и приравненным к ним объединениям, учреждённым в другой стране-участнице соглашения о Европейском экономическом пространстве, если эта общая сумма не превышает 3% от фонда заработной платы, то есть суммы облагаемых персонифицированным социальным налогом выплат, сделанных налогоплательщиком в том же календарном году. При этом в фонд заработной платы входят все выплаты работникам, членам органов управления и контроля юридического лица, физическим лицам за работу на основании договора подряда и договора поручения или за услуги, оказанные на основании иного обязательственного договора. ● Метод, основанный на прибыли предприятия. Подоходный налог не взимается с общей суммы пожертвований и подарков, сделанных некоммерческим объединениям и учреждениям, внесённым в список организаций, на которые распространяется льгота по подоходному налогу, и приравненным к ним объединениям, учрежденным в другой стране-участнице соглашения о Европейском экономическом пространстве, если эта общая сумма не превышает 10% от исчисленной в соответствии с регулирующими бухгалтерский учёт правовыми актами прибыли налогоплательщика за последний хозяйственный год, завершившийся к 1 января календарного года.

В течение календарного года налогоплательщик может воспользоваться только одним из этих двух методов.

Подарки и пожертвования, сделанные в течение календарного года, учитываются суммарно.

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Хотя текущий расчёт налоговых выплат основан на календарном месяце, если в какие-либо месяцы подарки или пожертвования не делались или делались в размерах ниже установленной необлагаемой предельной ставки, налогоплательщик имеет право произвес­ти суммарный перерасчёт этих выплат в текущем и последующих месяцах до конца календарного года.

Если сделанные подарки и пожертвования превысят установленные пределы, часть их стоимости, превышающая предельную ставку, будет облагаться подоходным налогом в размере 20/80.

Налогообложение расходов на приёмы ● При определённых обстоятельствах компания-резидент также платит подоходный налог с платежей, связанных с питанием, размещением, транспортировкой или развлечением своих гостей или партнёров. ● Закон о подоходном налоге не даёт определения гостя или делового партнёра. Специальная литература позволяет предположить, что гостями считаются лица, с которыми у предпринимателя нет договорных отношений, а лица, находящиеся с предпринимателем в договорных отношениях (за исключением сотрудников), могут рассматриваться как деловые партнёры. ● Деловым партнёром некоммерческого объединения или целевого фонда с 1 января 2015 года считается также физическое лицо, которое в своё свободное время и без получения оплаты участвует в деятельности некоммерческого объединения или целевого фонда. ● С налоговой точки зрения различие между гостями и деловыми партнёрами не имеет значения, так как расходы на приём этих лиц облагаются налогом одинаково. ● Налоговая льгота для выплат, связанных с расходами на организацию приёма, составляет 32 евро за календарный месяц. Кроме того, к этой налоговой льготе по расходам на приёмы каждый календарный месяц может прибавляться до 2% от суммы облагаемых персонифицированным социальным налогом выплат (фонда заработной платы), произведённых предпринимателем в том же календарном месяце. ● Если налогоплательщик не несёт ежемесячных расходов на приёмы или размеры этих расходов не превышают уровня безналогового лимита, он имеет право ежемесячно до конца календарного года делать суммарный перерасчёт подоходного налога. ● С точки зрения налогообложения не имеет значения, несёт ли налогоплательщик расходы, связанные с питанием, размещением, поездками или культурным досугом своих гостей или деловых партнёров в Эстонии или за её пределами.

Источник: Электронный справочник Äripäev (Äripäeva Teabevara)