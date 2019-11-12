Банковский счёт «кричит» о роскошной жизни

Кристиан Кеснер Фото: Вейко Тыкман

Банковский счет предприятия, находящегося под контролем скандально известного и официально обанкротившегося бизнесмена Кристиана Кеснера, демонстрирует его роскошный образ жизни: постоянные поездки за границу, рестораны, жизнь в Монако, шопинг в Ницце, тысячи евро в ночных клубах, бесконечный поток наличных. Все это демонстрирует и характерное для отмывания денег «движение» крупных сумм между связанными счетами и офшорами.

Кеснер – человек, которого на протяжении последних 10-15 лет все бывшие бизнес-партнёры подряд обвиняют в обмане, воровстве, втягивании фирм в разного рода преступные схемы, но который вечно выходил сухим из воды – ни одного официального наказания он пока не понёс. Не повлияло на него и много лет назад пережитое банкротство – на самом деле он ведет роскошный образ жизни. На сей раз речь о предприятии OÜ TrioNordik, банковский счёт которого Кеснер годами использовал, в том числе, и как собственный кошелек.