Вийвика Рыук • 13 ноября 2019
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Хельме: через Swedbank проходили деньги российских олигархов и спецслужб

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE)  Фото: Лийз Трейманн

Министр финансов Мартин Хельме в интервью Dagens Industri заявил, что российские секретные службы использовали Swedbank для дестабилизации ситуации в Европе. Хельме также обвинил Swedbank в нечестности с Финансовой инспекцией.

Хельме сказал, что скандалы с отмыванием денег в Danske и Swedbank очень сильно повлияли на репутацию Эстонии, особенно в деловой среде.

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