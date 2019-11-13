Вийвика Рыук • 13 ноября 2019
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Хельме: через Swedbank проходили деньги российских олигархов и спецслужб
Министр финансов Мартин Хельме в интервью Dagens Industri заявил, что российские секретные службы использовали Swedbank для дестабилизации ситуации в Европе. Хельме также обвинил Swedbank в нечестности с Финансовой инспекцией.
Хельме сказал, что скандалы с отмыванием денег в Danske и Swedbank очень сильно повлияли на репутацию Эстонии, особенно в деловой среде.
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