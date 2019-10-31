Swedbank грозит штраф в 16 млн евро

Фото: Лийз Трейманн

Ставшее даже для Swedbank неожиданным уголовное расследование может обернуться для банка штрафом в более чем десять миллионов евро.

Прокуратура, которая уведомила банк во вторник об уголовном деле, кратка в разъяснении деталей. На большинство вопросов поступает ответ, “что на этот вопрос мы сейчас не можем ответить”.

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Swedbank

Известно, что летом этого года прокуратура и центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank для расследования возможного отмывания денег и возможного предоставления неверных данных органам финансового надзора в 2011-2017 годах. На данный момент никому не было предъявлено подозрений.

Дело не связано с расследованием происходившего в филиале Danske, основанием для начала производства стало сообщение Финансовой инспекции.

Наказания в случае обвинительного приговора будут отличаться от тех, которые может вынести Финансовая инспекция по результатам делопроизводства о проступке.

“Юридическим лицам может быть назначено денежное наказание в размере 4000–16 000 000 евро. Физическому лицу суд может назначить наказание в виде заключения сроком от 2 до 10 лет. За предоставление ложных данных предусмотрено денежное наказание или заключение сроком до двух лет”, - сказала государственный прокурор Сигрид Нурме.

На основе имеющейся информации в схеме отмывания денег Эстония могла быть использована как транзитная страна. По словам Нурме, в ходе расследования в отношении Swedbank ведется как зарубежное, так и внутреннее сотрудничество.

В ответ на вопросы Bloomberg во вторник представитель банка ответил, что они знали, что в ходе расследования дела Danske может быть затронут и Swedbank, но об отдельном уголовном деле Swedbank не знал.

Прокуратура сообщила, что ранее они не могли разглашать информацию об открытии дела по причине совершения процессуальных действий. “К настоящему времени мы настолько продвинулись с процессуальными действиями, что раскрытие информации не оказывает влияния на уголовное производство и сбор доказательств”, - сообщили Äripäev.

При этом расследование сосредоточено не только в Эстонии. В этом уголовном деле международное сотрудничество и сотрудничество на местном уровне особенно необходимы, чтобы избежать нарушения запрета множественных наказаний - он действует как в отношении юридического, так и физического лица. Прокуратура не назвала страны, с которыми ведется международное сотрудничество.

“Обычно в ходе производства по делу решается, в какой стране или по результатам какого производства будет вынесено наказание”, - пояснила Нурме. Например, если в одном из эпизодов юридическое или физическое лицо наказано за совершение проступка, то за это же деяние нельзя наказать в криминальном порядке. Также, независимо от того, в каком уголке мира Swedbank может быть признан виновным, в Эстонии наказать банк за то же деяние уже не смогут.

Но эта проблема не возникнет в том случае, если в другой стране расследуют деятельность главного офиса Swedbank в Швеции, а у нас под следствием эстонское подразделение Swedbank. “Речь идет о юридически самостоятельных предприятиях одного концерна. То есть мы имеем дело с разными юридическими лицами”, - сказала Нурме.

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Финансовая инспекция начала делопроизводство в отношении Swedbank

Во вторник Финансовая инспекция сообщила, что в ходе отдельного производства по делу о проступке инспекция намеревается установить, нарушал ли банк правила, призванные препятствовать отмыванию денег, и виновен ли банк в совершении такого проступка. За проступок могут быть наложены различные штрафы, но в соответствии с пенитенциарным кодексом суд или внесудебный орган может наложить на юридическое лицо штраф размером от 100 до 400 000 евро за проступок.