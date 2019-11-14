Мати Алавера приговорили к условному тюремному заключению

Мати Алавер Фото: Андрас Кралла

Харьюский уездный суд признал бывшего тренера по лыжным гонкам Мати Алавера виновным в склонении к употреблению допинга, назначив ему наказание в виде условного лишения свободы, передает Rus.Postimees.

Суд приговорил Алавера к году условного заключения с полуторагодичным испытательным сроком. Алавер обвинялся в том, что он, являясь тренером известных эстонских спортсменов, использовал свои авторитет, влияние и доверие, для того чтобы склонить к употреблению допинга нескольких лыжников.

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Обвинение против Мати Алавера направлено в суд

Алавер обязан выплатить в казну государства 810 евро судебных издержек. Алавер может обжаловать приговор в течение 15 суток.