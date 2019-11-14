Пенсионные инвестиционные счета могут быть не готовы к реформе

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Лийз Трейманн

Согласно планам, при реализации реформы второй пенсионной ступени, копить можно будет продолжить на личном пенсионном инвестиционном счете с начала 2021 года. Но есть риск, что к тому времени банки не будут предлагать соответствующую услугу.

“Мы считаемся с возможностью, что услуга инвестиционного счета появится позже, чем будет осуществлена остальная реформа. Может возникнуть временной промежуток, когда деньги можно будет изъять из фонда, но еще нельзя будет перевести их на личный счет”, - сказал министр финансов Мартин Хельме в ходе пресс-конференции правительства.