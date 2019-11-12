SEB и Swedbank: пенсионная реформа негативно отразится на инвестициях в Эстонию

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К моменту вступления в силу пенсионной реформы Swedbank избавится от неликвидных активов в пенсионных фондах, к которым банк относит инвестиции в эстонские инструменты. Инвестировать средства второй пенсионной ступени в Эстонии считают бессмысленным и в банке SEB, передает rus.err.ee.

Председатель правления инвестиционных фондов Swedbank Кристьян Тамла рассказал, что сокращение доли активов с низкой ликвидностью не обязательно означает их продажу. Речь скорее идет о том, что фонды в дальнейшем будут инвестировать в такие активы намного меньше запланированного.

По словам руководителя развития бизнеса в SEB Varahaldus Пеэтера Шамардина, планируемая пенсионная реформа не способствует инвестициям средств второй ступени в Эстонию.

Вчера LHV сообщил, что прекращает деятельность пенсионного фонда, инвестирующего в Эстонию.