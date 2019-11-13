Шесть компаний по производству деревянных домов ушли с рынка

Руководитель прекратившей работу фирмы Timo Houses Андрес Когер Фото: Вейко Тыкман

За последние несколько месяцев целых шесть эстонских производителей деревянных домов обанкротились, реорганизовались или закрыли производство, хотя эта сфера деятельности долгое время считалась золотым дном, передает Rus.Postimees.

Например, на прошлой неделе прекратила работу компания по производству деревянных домов Timo Houses, принадлежавшая Андресу Когеру. Работу потеряли более 50 человек, которые вдобавок ко всему прочему остались без зарплат за последние два месяца.

По словам опытного бизнесмена, компания погорела как на снижении спроса в Скандинавии, так и на резком падении шведской кроны.

Нарвский бизнес производителя модульных домов Modulehouse от норвежских клиентов получил требований почти на миллион евро, и в итоге фирма сократила 109 человек и подала в начале сентября ходатайство о банкротстве.

От норвежских заказчиков пострадала и действовавшая в Ласнамяэ Q-Haus. “Норвежский заказчик, крупная строительная компания AF Gruppen, не заплатила миллион - и всё”, - рассказал руководитель и владелец компании Рейно Соотс, которого несколько лет назад крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat описала как успешного производителя деревянных домов.