На рынке деревянных домов жертвами конкуренции становятся две-три фирмы в год

Фото: Терье Лепп

Для производства деревянных домов характерна острая конкуренция как в Эстонии, так и за рубежом. Созданная шесть лет назад в Ляэнемаа компания по производству деревянных построек Greencube остается на плаву, но ее руководитель признает сложность этого бизнеса.

По словам владельца предприятия и руководителя по продажам Хенри Бекманна, каждую весну на рынок приходит два-три новичка, которые к осени сворачивают дела. “Многие просто осознают, что на самом деле этот бизнес не настолько привлекателен”, - пояснил он.