Комиссия по экономике: государство может обдумать разделение услуг Eesti Post

Фото: Меэли Кюттим

Сегодня на выездном заседании комиссия Рийгикогу по экономике встретилась с советом и правлением государственной компании AS Eesti Post. Участники встречи обсудили, как обеспечить жизнеспособность почтовой сети в условиях быстро сокращающегося объема пересылаемых писем и заказов на периодику, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, государство в сотрудничестве с Omniva должно проанализировать возможность разделить универсальные почтовые услуги и услуги, предоставляемые на свободном рынке. Это связано с тем, что существующая модель перекрестного субсидирования нежизнеспособна.