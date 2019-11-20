Через Swedbank проходили деньги "Калашникова"

Фото: Лийз Трейманн

Российский производитель оружия “Калашников” с помощью Swedbank перевел почти миллион евро в одноименную американскую компанию, несмотря на то, что санкции США и ЕС запрещали двум компаниям вести дела друг с другом.

Платежи производились четырьмя частями с использованием компаний, зарегистрированных в “налоговом рае” Британских Виргинских островов. Раскрытая информация вынудила Управление финансового надзора США начать расследование.