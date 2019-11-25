kinnisvarauudised.ee • Лийна Лакс • 25 ноября 2019
Новости
Только для подписчиков
В Швеции бум недвижимости, но заказывать строительство у эстонских фирм невыгодно
Разница валютных курсов играет в пользу местных компаний.
Фирма недвижимости Savills утверждает, что в Швеции сейчас большой спрос на недвижимость, поддерживаемый экономическим ростом и низкой безработицей. Вакантность площадей коммерческой недвижимости на рекордно низком уровне, а спрос на жилую растёт. В прошлом году, по словам сотрудника консалтинговой компании Ханса Делкинга, цены на жилую недвижимость упали на 10%.