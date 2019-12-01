Crowdestate инициирует банкротство скандального девелопера

Краудфандинговый портал Crowdestate планирует инициировать процедуру банкротства в отношении компании Loo Kodud, принадлежащей скандальному предпринимателю Кристьяну Сильду. Ранее мы писали о том, что у компании имеется крупная налоговая задолженность.

Речь идет о находящемся в Лоо девелоперском проекте Kastanikodud, который, согласно плану, должен состоять из семи домов по 40 квартир каждый. По состоянию на середину октября компания-застройщик Loo Kodud OÜ уже имела налоговую задолженность в размере более 87 000 евро.