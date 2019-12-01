SEB: Люди готовы брать на себя большую ответственность за свои пенсионные доходы

Как показали результаты опроса SEB на тему пенсии, почти половина тех, кто рассматривает возможность выйти из II пенсионной ступени, планируют в основном продолжить инвестировать накопленные активы (48%). Чуть более половины респондентов заверили, что продолжат накапливать во II пенсионную ступень, и только 11 процентов желающих выйти из второй ступени сообщили, что воспользуются деньгами для покрытия повседневных нужд.

Фото: Liis Treimann

По оценке банка SEB, все указанные альтернативы могут быть верными. Всё зависит от того, каков размер пенсионных активов человека, каков его временной горизонт выхода на пенсию, и каковы ожидания в отношении пенсионных доходов.