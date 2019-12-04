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Новые категории коммерческой недвижимости на порталах

В перечнях коммерческой недвижимости на порталах недвижимости в последнее время появились новые категории, обусловленные, как утверждают в City24 и Kinnisvara24, рыночным спросом. По словам эксперта по недвижимости Арди Роозимаа, это свидетельствует об изменениях, происходящих на статичном до недавнего времени рынке коммерческой недвижимости.

Трёхмерная модель лофт-офиса, который будет сдан летом 2020 года на Кадака теэ, 133. Фото: Hammerhead

Портал City24 добавил категории «Loft Office», «Stock Office» и «Ühiskasutatav töökoht» («Рабочее место совместного пользования»).