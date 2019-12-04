Запутанный спор из-за недвижимости в Старом городе

Участники спора Герт Сепп и Александр Лапидус. Фото: Андрас Кралла

Из-за прибыльного помещения в Старом городе Таллинна разгорелся спор с судебными разбирательствами и банкротствами, в центре которого известный эстонско-шведский бизнесмен.

Торговое помещение находится по адресу Айа, 7, где якорным арендатором является Rimi. Прежде помещение принадлежало шведу Магнусу Акерборгу, который объявлен банкротом и находится в поле зрения следователей. В прошлом году Äripäev писал, что его предприятие задолжало государству более полумиллиона евро.