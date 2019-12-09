Elme Metall расширяет своё присутствие в Литве

Владелец BLRT Grupp Фёдор Берман Фото: Андрас Кралла

Компания Elme Metall, входящая в состав концерна BLRT Grupp, реализует многомиллионные инвестиционные проекты в Литве. В ноябре началось строительство производственно-логистического комплекса в Клайпедской Свободной Экономической Зоне (СЭЗ), и был приобретен производственно-логистический комплекс в Вильнюсе, сообщило предприятие.

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В середине ноября был подписан договор на строительство и развитие в Клайпедской СЭЗ современного производственно-логистического комплекса. Начало производственной деятельности запланировано на второе полугодие 2020 года. Следующим этапом развития станет строительство производственного комплекса по обработке плоского и профильного металлопроката. В ходе проекта на территории общей площадью 7,6 га BLRT Grupp инвестирует около 20 млн евро.

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«В настоящий момент вся деятельность компании в Клайпедском регионе осуществляется на площадях, расположенных в Клайпедском порту. Создание же современного производственно-логистического комплекса, а также его развитие в соответствии со стратегией компании Elme Metall требует дополнительных производственных и складских площадей», - поясняет председатель правления Elme Metall Георгий Григорян.

Также в конце ноября Elme Metall приобрела у компании SteelTrade земельный участок в Вильнюсе площадью 27 000 м2, на котором расположен производственно-логистический комплекс вместе с арматурно-сервисным центром площадью 11 000 м2.

«Инвестиции в приобретение и строительство нового комплекса в Вильнюсе является очередным шагом в реализации стратегии развития Elme Metall. Благодаря расширению производственных мощностей, близости крупных автомагистралей мы сможем создать более благоприятные условия для развития розничной и мелкооптовой торговли и повысить общий уровень качества обслуживания клиентов. Все это позволит нам значительно усилить свои позиции на рынке Балтийских странах и литовском рынке», - сообщил Григорян.

Компания Elme Metall работает на литовском рынке с 2004 года. Elme Metall занимается продажей стального проката, а также переработкой металлопродукции.