Предприниматель Юрий Сахаров требует у центристов возврата долга

Компания Parklinn Grupp, принадлежащая предпринимателю Юрию Сахарову, связанному давними отношениями с Центристской партией, через суд требует от партии уплаты нескольких тысяч евро за кофе и печенье, розданных в ходе предвыборной кампании 2015 года. Партия долга не признает.

2015 год, предвыборная кампания Центристской партии в кафе «У Эдгара». Фото: Raul Mee

«Edgari kohvik ootab sind!» («Вас приглашает кафе Эдгара!») - такими словами перед выборами 2015 года Центристская партия зазывала людей в кафе на горке Харью. Кафе открывал под аккомпанемент толпы председатель партии и мэр Таллинна Эдгар Сависаар. Заведение проработало около полутора месяцев, то есть до конца избирательной кампании.