Руководители банков не планируют снижать процентные ставки

Хотя процентные ставки по жилищным кредитам в других частях Европы иногда даже в несколько раз ниже, чем в Эстонии и странах Балтии, руководители банков не видят причины для снижения процентных ставок.

По оценке руководителя Bigbank Мартина Лянтса, процентные ставки по кредитам поддерживаются из-за отсутствия конкуренции на банковском рынке. По его словам, процентная ставка по жилищным кредитам, выданным в сентябре в Эстонии, составила 2,61%, в среднем по еврозоне этот показатель - 1,47%, а в Финляндии - 0,75%.